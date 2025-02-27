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Посол Монголии вручила верительные грамоты королю Испании

CentralAsia (MNG) -  24 февраля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол по совместительству Монголии в Королевстве Испания Нямхуу Уламбаяр вручила верительные грамоты Его Величеству Королю Испании Филиппу VI. Об этом сообщили в ведомстве.

Посол Нямхуу Уламбаяр передала приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и выразила готовность активно работать над развитием отношений и сотрудничества между Монголией и Испанией во всех областях, осуществлять визиты на высоком уровне, а также искать и реализовывать потенциальные возможности для сотрудничества.

Его Величество Король Испании Филипп VI ответил на приветствие Президенту Монголии и пожелал послу больших успехов в ее работе.

Его Величество Король Филипп VI похвалил Монголию, расположенную между двумя крупными соседями, за укрепление стабильного и демократического управления как модели для всего мира и проведение активной дипломатической политики на международной арене. Его Величество Король Филипп VI выразил свою признательность за приветствие Президента Монголии.

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