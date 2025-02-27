Согласно постановлению Кабмина Монголии 3, 4 и 5 марта объявлены выходными днями

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании обсудил и одобрил проект постановления правительства Монголии «О переносе государственных праздников». Об этом сообщил в Х министр по делам семьи, труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

Согласно проекту постановления, праздничными днями объявляются дни с 3 по 5 марта или 4, 5 и 6 числа первого весеннего месяца по лунному календарю. Кроме того, руководителям государственных органов всех уровней поручено перенести эти три дня на любое время в течение 2025 года.

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