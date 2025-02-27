экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Согласно постановлению Кабмина Монголии 3, 4 и 5 марта объявлены выходными днями

CentralAsia (MNG) -  Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании обсудил и одобрил проект постановления правительства Монголии «О переносе государственных праздников». Об этом сообщил в Х министр по делам семьи, труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн.

Согласно проекту постановления, праздничными днями объявляются дни с 3 по 5 марта или 4, 5 и 6 числа первого весеннего месяца по лунному календарю. Кроме того, руководителям государственных органов всех уровней поручено перенести эти три дня на любое время в течение 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com