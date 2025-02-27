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В Лондоне прошел 15-й монголо-британский круглый стол

CentralAsia (MNG) -  

В рамках круглого стола были достигнуты важные соглашения в областях экономического роста, энергетического перехода, расширения прав и возможностей женщин, критически важных минеральных ресурсов, образования, гражданского общества и отношений между людьми, продвижения английского языка в Монголии и визитов на высоком уровне.

Кэтрин Уэст, член парламента и государственный министр по делам Индо-Тихоокеанского региона, приветствовала заместителя премьер-министра Монголии Амарсайхана Сайнбуяна в Лондоне 26 февраля 2025 года для проведения 15-го монголо-британского круглого стола и первого политического диалога между двумя странами в рамках дорожной карты сотрудничества Монголии и Великобритании к всеобъемлющему партнерству.

Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян и государственный министр по делам Индо-Тихоокеанского региона Кэтрин Уэст приветствовали укрепление монголо-британского партнерства, основанного на общих ценностях демократии, открытого общества и крепнущих экономических связей.

Отмечая обострение геополитической напряженности, стороны подтвердили свою приверженность соблюдению принципов Устава ООН и призвали государства воздерживаться от применения силы против суверенитета и территориальной целостности любого государства. Они также договорились продолжить совместную работу по укреплению общего принципа уважения международного права.

Министры подтвердили свою приверженность совместной работе по увеличению объемов торговли и инвестиций между двумя странами в целях обеспечения совместного экономического роста Монголии и Великобритании.

Стороны договорились продолжить переговоры с Британским агентством экспортного финансирования о возможности поддержки строительства метрополитена в Улан-Баторе.

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