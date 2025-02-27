Концерт «Прекрасная страна Монголия» представлен ​​в Стамбуле

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Турецкую Республику был показан концерт «Прекрасная страна Монголия», являющийся лучшим образцом культурного наследия и искусства народов степи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

Номин Чинбат

Открывая представление, министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Номин Чинбат отметила: «Стоит отметить, что в последние годы отношения между Монголией и Турцией расширились на основе опыта древних исторических и традиционных связей, а взаимный поток людей между двумя странами увеличился. В этом представлении на музыкальном инструменте Морин Хуур, который занесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, прозвучат лучшие произведения монголов и турок, а также мировая классика. Я уверена, что культурные связи между двумя странами будут и дальше обогащаться щедрым содержанием, а дружеское сотрудничество между народами будет расширяться».

Сердар Чам

Заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Сердар Чам отметил: «Я твердо верю, что это культурное и художественное событие укрепит исторические связи, которые начинались как добрососедские отношения на протяжении тысяч лет, и будет способствовать сохранению и продвижению нашего общего культурного наследия в мире».

Концерт, который был совместно исполнен Монгольским филармоническим оркестром «Морин Хуур» и артистами Большого театра национальных искусств Монголии (БТНИ), проводил заслуженный деятель культуры Монголии Тувшинсайхан Дэлгэрсайхан. Танцоры из БТНИ исполнили произведения, представляющие культуру монголов, включая «Хундэтгэлиин Бужиг», «Цомбон Туурайтай Хурэн», «Алтайн Магтаал» и «Салхит Шувуун». Также музыканты оркестра «Морин Хуур» исполнили турецкую народную песню «Üsküdar'a Gider İken» в монгольском стиле. Концерт стал выражением культурного обмена между двумя странами.

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