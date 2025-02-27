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81 000 человек посетили зимний кочевой фестиваль «Монгол»

CentralAsia (MNG) -  В рамках инициативы правительства Монголии «Год посещения Монголии» на 2023-2025 годы с 16 по 22 февраля в Национальном парке успешно прошел первый зимний фестиваль кочевников «Монгол». Целью фестиваля было продемонстрировать богатое нематериальное культурное наследие Монголии, подчеркнуть традиционные празднования монгольского Цагаан Сара или Лунного Нового года и популяризировать связанные с этим ритуалы и обычаи.

Это мероприятие, совпавшее с Зимним фестивалем снега и льда, также было посвящено зимним традициям семисезонного культурного наследия Монголии и повышению осведомленности о гобийском медведе Мазаалай — исчезающем виде, уникальном для Монголии.

В общей сложности 81 300 посетителей посетили фестиваль, приняв участие в выступлениях, мероприятиях, образовательных программах и выставках. Мероприятие было организовано Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи в сотрудничестве со столичным Департаментом культуры и искусств и Провинциальным департаментом культуры и искусств.

Департамент культуры и искусств выразил благодарность всем деятелям культурного наследия, художникам, организаторам и участникам за их вклад в сохранение и популяризацию кочевого образа жизни и культурных традиций Монголии.

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