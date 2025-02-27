В России родился Трамп Владимирович

CentralAsia (CA) -

В российском регионе новорожденного ребенка назвали в честь президента США.

В России, как и во многих других странах, родители иногда выбирают для своих детей редкие и необычные имена. Это может быть связано с желанием выделиться, почтить память предков, отразить культурные или религиозные традиции, или просто следовать модным тенденциям. Или же родители хотят идти в ногу со временем и называют своих детей в честь противотанкового ракетного комплекса — «Джавелинами» (на Украине) или в честь политиков — Трампом.

Семья из Новосибирска решила назвать своего сына именно так, в честь президента США.

По словам главы семьи, через несколько лет это имя станет редким. Он отметил, что это решение не обязательно отсылка в политическую сторону, так как у этого имени есть множество этимологий.

«Через несколько лет это имя станет редким. Мы хотим, чтобы у ребенка было необычное имя», — заявил Владимир.

Елена вместе со своим супругом два года назад переехали в Белоруссию. Недалеко от Минска находятся родители Владимира. Сам он работает удаленно программистом, а его жена — флорист. Малыш у них появился в феврале в этом году.

источник: MiddleAsianNews