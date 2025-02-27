ХАМАС передал Израилю тела четверых заложников в обмен на 625 палестинских заключенных

- Азия и мир, политика
- 9:24, 27 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - ХАМАС в среду поздно вечером передал посредникам тела четырех израильских заложников.
Как сообщает «Би-би-си», в ответ Израиль отпустит 625 палестинских заключенных, чье освобождение должно было состояться в минувшую субботу, но было отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».
Домой вернутся тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Элгарта и Шломо Мансура. Официально имена погибших, как говорят в офисе премьер-министра Израиля, будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.
Первая группа заключенных, отпущенных Израилем, уже доставлена в Рамаллу на Западном берегу.
Семьям заложников заранее сообщили о готовящемся обмене.
Израиль заявил, что, несмотря на заявления ХАМАС об одновременном обмене, палестинские заключенные будут переданы только после того, как четыре тела израильтян будут идентифицированы, а на это может уйти много часов.
С момента вступления в силу первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС 19 января палестинская группировка освободила более 25 живых пленников, это происходило при большом скоплении людей.
Израиль обвинил ХАМАС в «циничном использовании заложников в пропагандистских целях».
ООН согласилась с претензиями Израиля и признала, что действия ХАМАС противоречат международному праву, так как передачи заложников проходят в неуважительной манере.