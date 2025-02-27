ХАМАС передал Израилю тела четверых заложников в обмен на 625 палестинских заключенных

и ХАМАС передают тела погибших заложников Одеда Лифшица, Шири Бибас и двух ее детей Кфира и Ариэля, в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 20 феврал

CentralAsia (CA) - ХАМАС в среду поздно вечером передал посредникам тела четырех израильских заложников.

Как сообщает «Би-би-си», в ответ Израиль отпустит 625 палестинских заключенных, чье освобождение должно было состояться в минувшую субботу, но было отложено «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний».

Домой вернутся тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Элгарта и Шломо Мансура. Официально имена погибших, как говорят в офисе премьер-министра Израиля, будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

Первая группа заключенных, отпущенных Израилем, уже доставлена в Рамаллу на Западном берегу.

Семьям заложников заранее сообщили о готовящемся обмене.

Израиль заявил, что, несмотря на заявления ХАМАС об одновременном обмене, палестинские заключенные будут переданы только после того, как четыре тела израильтян будут идентифицированы, а на это может уйти много часов.

С момента вступления в силу первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС 19 января палестинская группировка освободила более 25 живых пленников, это происходило при большом скоплении людей.

Израиль обвинил ХАМАС в «циничном использовании заложников в пропагандистских целях».

ООН согласилась с претензиями Израиля и признала, что действия ХАМАС противоречат международному праву, так как передачи заложников проходят в неуважительной манере.