Трамп назвал главные цели США в Украине

CentralAsia (CA) - Главная цель США в Украине - положить конец «кровопролитию», а вторая - возмещение затраченных на Киев средств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с членами правительства в Белом доме.

Глава Белого дома добавил, что средства он собирается вернуть при помощи заключения соглашения о недрах, которое, по его словам, будет подписано в пятницу, 28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В своем выступлении Трамп затронул и другие темы. В частности, он сказал, что Украине нужно забыть о НАТО, потому что это причина, по которой начался конфликт.

Также Трамп назвал Путина «очень умным политическим деятелем» и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.

Он сказал, что РФ тоже придется идти на уступки для мирного урегулирования в Украине.

По словам президента США, Штаты попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но добиться этого сложно.

Трамп добавил, что США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения мирного урегулирования в Украине.

Во время выступления Трамп коснулся и темы Евросоюза. Он заявил, что очень скоро объявит о решении по тарифам против ЕС: это будет 25% на автомобили и «другие вещи».

«ЕС был создан для того, чтобы ограбить США», – добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут предлагать Украине значительные гарантии безопасности.

«Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заявил Трамп.