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Число погибших при крушении военного самолета в Судане выросло до 46
Предыстория: Более 20 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате крушения военного самолета в Омдурмане (провинция Хартум) увеличилось до 46 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Самолет упал на жилую застройку вскоре после взлета с местной военной авиабазы. Повреждены несколько домов.

Утром 26 февраля Минздрав Судана сообщал о 20 погибших. В результате авиакатастрофы погибли суданские офицеры, которые были на борту, а также мирные жители, находившиеся в жилом доме. Источники телеканала Al Arabiya говорили, что среди погибших – бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед. Он был одним из самых известных лидеров суданской армии.

По данным телеканала, причиной крушения самолета стала техническая неисправность. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте крушения воздушного судна.

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