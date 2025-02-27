Администрация Трампа ликвидирует более 90% контрактов USAID, - Associated Press

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что ликвидирует свыше 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на оказание иностранной помощи и сокращает общую помощь США по всему миру на сумму $60 млрд, сообщает Associated Press со ссылкой на соответствующий меморандум и судебные документы.

В служебной записке, по данным AP, отмечено, что чиновники «устраняют значительные растраты, возникшие в результате десятилетий институционального дрейфа». Предполагается внесение дополнительных поправок в порядок предоставления иностранной помощи USAID и госдепартаментом для того, чтобы «разумно использовать доллары налогоплательщиков для продвижения американских интересов». По сведениям агентства, останется лишь несколько проектов USAID, «которые защитники попытаются спасти в ходе продолжающихся судебных тяжб с администрацией».

Администрация Трампа отменит 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID: это позволит сократить расходы на $54 млрд. Кроме того, 4 100 из 9 100 грантов госдепартамента будут ликвидированы на сумму $4,4 млрд. При этом в служебной записке госдепа указано что на этот шаг администрацию подтолкнуло постановление федерального суда, дающее чиновникам менее двух дней на снятие запрета на финансирование иностранной помощи.

26 февраля AP писало, что федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США. Судья подчеркивал, что команда президента «не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования».

13 февраля окружной судья США Амир Х. Али распорядился, чтобы администрация, по крайней мере временно, возобновила финансирование, в том числе для оплаты счетов. Невзирая на это распоряжение, сотрудники USAID, а также представители бизнеса и некоммерческих организаций говорили, что им «неизвестно ни об одном поступившем платеже», пишет AP.

20 января Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок. По его словам, USAID отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются деньги. Президент США указывал на коррупцию в агентстве и подчеркивал, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.