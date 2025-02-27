Убийство Шерзата Полата: Расследование завершено, дело передадут в суд

CentralAsia (KZ) - Расследование убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата завершено. Стороны ознакомились со всеми материалами уголовного дела, его направили прокурору для дальнейшего направления в суд, сообщили в департаменте полиции Алматинской области Казахстана.

Во время расследования провели 40 судебных экспертиз, допросили около 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми провели проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Следователи изучили восемь видеоматериалов и дали правовую оценку всем участникам преступления.

«Объём уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств. Каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования. Контроль за ходом расследования и соблюдением конституционных прав участников процесса осуществлялся органами прокуратуры», – сообщили в ДП.

16-летний Шерзат Полат погиб 4 октября 2024 года в результате ножевого ранения, полученного в драке. Задержаны 11 человек. Спустя примерно неделю дом семьи Шерзата Полата в селе Азат сгорел. В Генеральной прокуратуре сообщили, что он был подожжён.

9 декабря 2024 года на окраине Талгара нашли тело дяди Шерзата Нурганата Гаипбаева. Перед смертью он написал сообщения родным. После похорон отца Шерзата Полата Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток за нарушение общественного порядка.

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