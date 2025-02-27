Россия ограничила экспорт бензина до конца лета

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CentralAsia (CA) - Правительство России решило продлить до конца лета — с 1 марта по 31 августа — запрет на экспорт бензина для не производящих его компаний. Ограничение не коснется поставок, осуществляемых непосредственными производителями нефтепродуктов. Предыдущий запрет должен был истечь 28 февраля.

«Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержки экономики нефтепереработки и противодействия серому экспорту автомобильного бензина»,— говорится в сообщении правительства в Telegram. Подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление опубликовано на сайте правительства.

Запрет на экспорт бензина был введен в России на период с марта по конец августа 2024 года. В мае эмбарго временно отменили, но уже с сентября действие запрета на поставки за рубеж было продлено. Ограничения должны были действовать до конца декабря прошлого года, но в ноябре правительство разрешило до 31 января 2025 года экспорт компаниям, которые производят более 1 млн тонн бензинов в год. Позднее это разрешение было продлено до конца февраля. Для трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью запрет действовал без исключений.

С начала февраля цены на бензин в России планомерно росли. По данным Росстата, на неделе с 4 по 10 февраля бензин подорожал на 0,06%, с 11 по 17 февраля — на 0,21%, с 18 по 24 февраля — на 0,08%. По данным на вчера, 26 февраля, стоимость бензина марки АИ-92 на СПбМТСБ снизилась на 0,33%, до 49 690 руб. за тонну, АИ-95 — на 0,83%, до 54 221 руб. за тонну.