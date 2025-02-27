экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Еще на шесть месяцев запретили вывозить бензин из Казахстана. Новую редакцию приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подготовило Министерство энергетики республики. Документ размещен для обсуждения на ресурсе «Открытые НПА».

Запрет, который предполагается ввести с 29 марта 2025 года, распространяется не только на дальнее зарубежье, но и на государства-члены ЕАЭС (за исключением объемов, законтрактованных ранее).

ГСМ нельзя вывозить автомобильным транспортом (это не касается вывоза в топливных баках). Исключением станет вывоз нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи (по решению правительства) и вывоз образцов для научной деятельности.

Экспорт казахстанских нефтепродуктов по железной дороге железнодорожным транспортом нефтепродуктов тоже запрещен (за исключением вывоза бензина согласно планам поставки и в рамках оказания гуманитарной помощи)

29 января 2025 года Казахстан уже вводил запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом. По информации Минэнерго Казахстана, это было продиктовано угрозой дефицита ГСМ на внутреннем рынке.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com