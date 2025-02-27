Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива

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CentralAsia (KZ) - Еще на шесть месяцев запретили вывозить бензин из Казахстана. Новую редакцию приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» подготовило Министерство энергетики республики. Документ размещен для обсуждения на ресурсе «Открытые НПА».

Запрет, который предполагается ввести с 29 марта 2025 года, распространяется не только на дальнее зарубежье, но и на государства-члены ЕАЭС (за исключением объемов, законтрактованных ранее).

ГСМ нельзя вывозить автомобильным транспортом (это не касается вывоза в топливных баках). Исключением станет вывоз нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи (по решению правительства) и вывоз образцов для научной деятельности.

Экспорт казахстанских нефтепродуктов по железной дороге железнодорожным транспортом нефтепродуктов тоже запрещен (за исключением вывоза бензина согласно планам поставки и в рамках оказания гуманитарной помощи)

29 января 2025 года Казахстан уже вводил запрет на вывоз бензина и дизтоплива автомобильным и железнодорожным транспортом. По информации Минэнерго Казахстана, это было продиктовано угрозой дефицита ГСМ на внутреннем рынке.

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