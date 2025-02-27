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Япония побила антирекорд по рождаемости в 2024 году

CentralAsia (CA) -  Рождаемость в Японии по итогам прошлого года рухнула до 721 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, с начала учета этого показателя. Об этом сообщает газета Mainichi.

Уточняется, что это предварительные цифры, включающие в себя как переехавших иностранцев, так и японцев, которые уехали в другие страны. Более точная годовая статистика, отмечает газета, будет обнародована в июне. Не исключено, что показатель рождаемости не достигнет и 700 тысяч.

В 2023 году показатель рождаемости составил около 758 тысяч. До этого НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения прогнозировал, что до отметки 720 тысяч показатель упадет лишь к 2039 году.

Естественная убыль населения, то есть разница между числом ушедших из жизни и числом родившихся, составила 897,7 тысяч человек по итогам прошлого года, следует из предварительных данных. Это рекордно высокий показатель

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