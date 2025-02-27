В Узбекистане утвердили Концепцию государственной политики в религиозной сфере

- Узбекистан, общество
- 16:16, 27 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в сфере религии. Соответствующий закон, подписанный главой государства, вступил в силу 26 февраля после его публикации в базе данных Lex.uz.
Концепция определяет права на свободу совести и конституционные положения, согласно которым Узбекистан является светским государством. Отмечается, что документ разработан, опираясь на богатый национально-исторический опыт развития государственности и общечеловеческих ценностей, и направлен на обеспечение стабильной среды, необходимой для реализации интересов всего общества, для проживания во взаимном согласии на основе демократии, светскости, свободы, равенства, социальной справедливости и солидарности.
Госполитика в религиозной сфере основывается на следующих принципах:
- законность;
- свобода совести;
- отделение религии от государства;
- равенство;
- свобода выбора;
- межрелигиозный диалог и взаимопонимание.
В числе главных задач:
- принятие мер по обеспечению свободы и равенства перед законом граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального положения, а также недопущение дискриминации их конституционных прав и свобод;
- укрепление единства и солидарности многонационального и многоконфессионального народа;
- создание равных правовых условий для активного участия граждан в общественной жизни;
- создание условий для реализации жителями республики прав на свободу совести независимо от их отношения к религии, не допуская насильственного навязывания религиозных взглядов.
Концепцией провозглашается опора на светскость в таких сферах, как государственное управление, регулирование экономики, образование, медицина, культура, институт брака, формирование норм общественной морали и поведения.
В документе подчеркивается, что сейчас Узбекистан стабильно развивается как суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство, в котором обеспечены межнациональное и межконфессиональное согласие.
В республике свободно действуют свыше 230 религиозных организаций, относящихся к 16 конфессиям, проживают представители более 130 национальностей и народностей. Уделяется внимание религиозному образованию: в стране функционируют 4 высших исламских учебных заведения, 10 средних специальных исламских образовательных учреждений, включая 2 женских медресе, а также православные и протестантские семинарии. Активную деятельность ведет Совет по делам конфессий, являющийся эффективной площадкой для диалога между представителями различных религий.