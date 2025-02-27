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SpaceX успешно запустила к Луне модуль Athena со станцией сотовой связи

CentralAsia (CA) -  К Луне стартовал посадочный аппарат Nova-C под названием Athena компании Intuitive Machines, сообщило NASA.

Запуск произошел с мыса Канаверал во Флориде при помощи ракеты Falcon 9 SpaceX 26 февраля в 19:16 по местному времени. Посадка аппарата на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны запланирована на 6 марта. Лунная миссия модуля рассчитана на десять земных суток.

Athena будет проводить научные исследования для NASA и тестировать технологии для будущих миссий человека на Луне. В качестве полезной нагрузки модуль несет бур Trident, способный проникать в лунную поверхность на глубину до одного метра, и масс-спектрометр MSolo для анализа газов из образцов грунта. Модуль доставит на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia формата 4G.

Athena также доставит мини-хоппер Micro Nova Hopper. Этот аппарат будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков. Он направится к кратеру H, который никогда не освещается Солнцем (в 1 км от места посадки Athena). Там он будет искать следы воды и летучих веществ. Это уже второй посадочный модуль Intuitive Machines после Odysseus, который в феврале 2024 года совершил посадку в районе кратера Малаперт А.

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