Попытки США посеять раздор между Китаем и Россией бесполезны, - МИД КНР

Линь Цзянь

CentralAsia (CA) - США совершенно бесполезно пытаться посеять раздор между Китаем и Россией. Об этом заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Xinhua.

Так представитель китайского МИД прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия «слишком зависит от Китая», и что Москва и Пекин «могут объединиться против США».

Линь сказал, что отношения между Китаем и Россией, как двумя крупными странами, имеют сильную внутреннюю движущую силу и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны.

Стратегии развития и внешняя политика Китая и России являются долгосрочными, добавил Линь, отметив при этом, что, несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут развиваться спокойно.