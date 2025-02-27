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Попытки США посеять раздор между Китаем и Россией бесполезны, - МИД КНР
Линь Цзянь
Линь Цзянь

CentralAsia (CA) -  США совершенно бесполезно пытаться посеять раздор между Китаем и Россией. Об этом заявил в четверг представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Xinhua.

Так представитель китайского МИД прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Россия «слишком зависит от Китая», и что Москва и Пекин «могут объединиться против США».

Линь сказал, что отношения между Китаем и Россией, как двумя крупными странами, имеют сильную внутреннюю движущую силу и не подвержены влиянию какой-либо третьей стороны.

Стратегии развития и внешняя политика Китая и России являются долгосрочными, добавил Линь, отметив при этом, что, несмотря на изменения в международной обстановке, китайско-российские отношения будут развиваться спокойно.

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