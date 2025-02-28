All3Media International объявляет о двух новых территориях для The Traitors: Монголия и Украина.

CentralAsia (MNG) - Стриминговая платформа Sweet TV заказала и будет производить украинскую версию. В Монголии Hulegu Distribution приобрела The Traitors.

Ведущий независимый дистрибьютор All3Media International объявил о двух новых территориях для феномена мирового формата IDTV — The Traitors — в Монголии и на Украине.

Уже 30 территорий заказали версии местного формата, и более 50 территорий транслировали эпизоды The Traitors через продажу кассет. Например, Великобритания также приобрела австралийское, новозеландское и американское издания.

В Украине стриминговая платформа Sweet TV была заказана и будет производить украинскую версию формата. В Монголии The Traitors была приобретена Hulegu Distribution для производства и трансляции на EduTV, IPTV Univision и OTT LookTv. Монгольская версия знаменует собой второй азиатский заказ The Traitors, а индийская адаптация будет запущена на Prime Video.

С момента своего дебюта на RTL 4 в Нидерландах в 2021 году психологическое реалити-шоу IDTV прошло замечательную траекторию, став мировым феноменом.

Благодаря захватывающему игровому процессу, основанному на предательстве, обмане и измене, шоу покорило зрителей по всему миру. Он породил адаптации в Европе, Северной Америке, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии, а также несколько серий повторов и сопутствующих программ.

Продажи кассет с The Traitors также демонстрируют международную привлекательность бренда, поскольку многочисленные версии были приобретены на шести континентах.

Продажи кассет включают в себя лицензирование Bell Media из Канады на пять международных версий, включая венгерскую версию RTL (производства Paprika Studios), а также приобретение Австралией, США, Великобританией и Канадой новозеландской версии, удостоенной награды Asian Academy Creative Award (производства South Pacific Pictures).

Луиза Педерсен, генеральный директор All3Media International, прокомментировала: «Мы рады сообщить, что The Traitors достигли этих рубежей, с 30 территориями, выводящими версии в локальном формате на экраны, более 35 заказных адаптаций и более 50 территориями, транслирующими эпизоды The Traitors через продажи кассет».

По словам Педерсен, быстрое глобальное расширение The Traitors было бы невозможно без всех их блестящих партнеров по производству и трансляции. «Поэтому поздравляю их всех. Помимо экрана, процветающая программа лицензирования The Traitors включает отмеченные наградами игры, бестселлеры и долгожданный захватывающий опыт».

IDTV создала и разработала The Traitors (голландское название: De Verraders) в сотрудничестве с RTL Creative Unit.

The Traitors — это напряженное психологическое приключение, в котором предательство и обман являются правилами. Участники собираются вместе в грандиозной обстановке, чтобы выполнить ряд испытаний и выиграть денежный приз.

В чем подвох? Некоторые участники выбираются в качестве «Предателей» и тайно встречаются, чтобы разработать план по устранению своих товарищей по конкурсу, называемых «Верными». Верные должны узнать, кто предатель, и изгнать его или ее, чтобы выиграть денежный приз. Предатель может забрать домой призовые деньги, если дойдет до конца.

источник: MiddleAsianNews

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