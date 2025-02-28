Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Рэймонд Питерс прибыл в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Рэймонд Питерс прибыл в Улан-Батор

По приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс прибыл в Улан-Батор 27 февраля с официальным визитом в Монголию.

Заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Уинстона Питерса и сопровождающую его делегацию в международном аэропорту Чингисхана приветствовали посол Монголии в Новой Зеландии Даваасурэн Дамдинсурэн и другие официальные лица.

В ходе визита заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Уинстон Питерс встретится со спикером парламента Монголии Амарбаясгаланом Дашзэгвэм, премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем и проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Этот визит является первым визитом заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Новой Зеландии с 2013 года и приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Новой Зеландией.

Уинстон Рэймонд Питерс — новозеландский государственный и политический деятель, лидер партии «New Zealand First» (1993—н. в.). В прошлом — член Палаты представителей парламента Новой Зеландии (1979—1981, 1984—2005, 2005—2008, 2011—2015, 2015—2017, 2017—2020), министр по делам маори[англ.] (1990—1991), казначей Новой Зеландии. (1996—1998), министр иностранных дел (2005—2008, 2017—2020), заместитель премьер-министра (1996—1998, 2017—2020), министр государственных предприятий (2017—2020), министр гонок (2005—2008, 2017—2020), министр разоружения и контроля над вооружениями (2018—2020). Исполнял обязанности премьер-министра Новой Зеландии с 21 июня по 1 августа 2018 года.

Уинстон Рэймонд Питерс родился 11 апреля 1945 года в госпитале Фангареи на острове Северный в Новой Зеландии. Стал пятым из 11 детей в семье плотника Кихирини «Лена» («Леонарда») Питерса (1906—1991) и его жены Джоан Мерл, урождённой Макиннс (1911—2008). Отец по национальности — маори из иви Нгати-ваи, а мать — новозеландка шотландского происхождения из клана Макиннс.

В 1973 году женился на Луизе Эми, учительнице начальной школы. У них родилось двое детей: сын Джоэл и дочь Бри. В 1995 году развёлся. Ныне живёт в партнёрстве с Джан Тротман в многомиллионном трёхэтажном доме у Сент-Мэрис-бэй с видом на Оклендскую бухту. Также владеет домом с земельным участком в Вананаки.

Выпивал и курил, но бросил. Любит рыбачить в Вананаки. Находится в дружеских отношениях с Полом Истом, Доном Маккинноном, Филипом Бёрдоном, бывшими министрами правительства Новой Зеландии, с которыми познакомился ещё в 1970-х годах. Близкий друг — однопартиец Шейн Джонс, занимающий несколько министерских постов в правительстве Ардерн.

источник: MiddleAsianNews

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