В Монголии запущена программа Level-UP для предоставления финансового образования старшеклассникам

CentralAsia (MNG) - По инициативе спикера парламента Банк Монголии, Комиссия по финансовому регулированию, Главное управление образования и Корпорация по страхованию депозитов совместно реализуют программу Level-UP по предоставлению финансового образования учащимся старших классов.

Церемония открытия программы прошла в Улан-Баторе 26 февраля, в ней приняли участие в общей сложности 1200 школьников.

Целью программы Level-UP является предоставление учащимся старших классов базовых финансовых знаний, формирование у них привычек правильного расходования средств и воспитание ответственных граждан, которые умеют принимать обоснованные финансовые решения, оценивать риски и экономить деньги, разумно ими распоряжаясь. В рамках этой цели 75 учителей из 6 районов столицы получили необходимые полномочия и прошли обучение, а к июню следующего года обучение будет проведено более чем для 2790 учащихся.

Также планируется охватить в общей сложности 5000 учащихся, в которых примут участие 74 преподавателя и 2210 учащихся из аймаков Говь-Алтай, Ховд, Булган, Эрдэнэт, Увс и Завхан.

Во время церемонии открытия программы школьники соревновались в финансовых знаниях, и победители, занявшие первое и второе места, получили по 500 000 тугриков, а школьница, занявшая третье место, получила 300 000 тугриков.

Кроме того, 33 школьника получили депозитные сертификаты номиналом 50 000 тугриков от Корпорации по страхованию депозитов, а 20 школьников получили инвестиционные сертификаты номиналом 50 000 тугриков от Комиссии по финансовому регулированию.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения