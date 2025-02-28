Монгольская авиакомпания Hunnu Air намерена запустить рейсы между Улан-Батором и Ташкентом

CentralAsia (MNG) -

Частная авиакомпания свяжет Улан-Батор с Ташкентом во второй половине текущего года.

Монгольская авиакомпания Hunnu Air рассматривает возможность запуска прямых пассажирских рейсов между Ташкентом и Улан-Батором, сообщает MiddleAsianNews.

Авиакомпания Uzbekistan Airports обсудила сотрудничество с монгольской авиакомпанией Hunnu Air.

На встрече стороны рассмотрели возможность открытия прямых регулярных пассажирских рейсов между Улан-Батором и Ташкентом.

Компания Hunnu Air рассматривает возможность запуска маршрута во второй половине 2025 года, при этом ожидается, что рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 190.

Президент Хурэлсух Ухнаа и Шавкат Мирзиёев президент Узбекистана поднимали тему прямых авиарейсов на встрече летом 2024 года. Тогда же между странами было подписано соглашение о воздушном сообщении.

Hunnu Air — частная монгольская авиакомпания со штаб-квартирой в Улан-Баторе. Базируясь в международном аэропорту Чингисхана, авиакомпания выполняет внутренние и международные рейсы на самолетах ATR 72-500 и Embraer 190.

Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов и посол Монголии в Узбекистане Батбаатар Даданхуу обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения по маршруту Ташкент—Улан-Батор.

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