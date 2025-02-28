Генеральный директор MSM Group Марк Гейбл награжден орденом Полярной звезды

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор MSM Group Марк Габель был награжден престижным орденом Полярной звезды. Награду вручил Болор-Эрдэнэ Баасанжав, исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства дорог и транспорта, в знак признания значительного вклада MSM Group в экономику и развитие Монголии.

С момента своего основания в 1998 году MSM Group играет ключевую роль в поставке премиальных международных брендов и высококачественной продукции в трех основных секторах бизнеса: автомобильном, промышленном и жидких пищевых. Имея более 750 сотрудников, компания управляет выставочными залами, ремонтными центрами, складами и торговыми центрами в Улан-Баторе, провинции Умнеговь и других регионах.

Помимо своей коммерческой деятельности, MSM Group глубоко привержена корпоративной социальной ответственности, регулярно поддерживая инициативы в области образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, искусства и культуры. Представляя ведущие мировые бренды, их философию и мировые стандарты, MSM Group продолжает способствовать экономическому росту и промышленному развитию в Монголии.

MSM Automotive официально представляет и продает всемирно известные автомобильные бренды, такие как Mercedes-Benz, Jeep, INEOS, Ram, Ford, BYD и Fuso, предлагая более 40 моделей транспортных средств. Будучи первой, кто представил электромобили BYD — одного из ведущих мировых производителей электромобилей, — MSM Group находится на переднем крае решений для устойчивых транспортных средств, формируя будущее сектора автотранспорта Монголии.

В секторе жидких продуктов питания MSM Betastar, дочерняя компания MSM Group, представляет и распространяет около 260 продуктов более чем 90 брендов на монгольском рынке.

MSM Industrial официально представляет более 50 промышленных брендов, обеспечивая продажи, аренду, техническое обслуживание и инструменты для горнодобывающего, промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Она также играет важную роль в повышении безопасности и производительности в горнодобывающей промышленности Монголии, предлагая комплексные решения для передового горнодобывающего оборудования и услуг по техническому обслуживанию.

Видение, лидерские навыки, знания и опыт генерального директора MSM Group Марка Гейбла стали основой успешного роста и развития MSM Group. Эта награда является свидетельством его и MSM Group вклада и положительного влияния на экономику и бизнес-сектор Монголии.

MSM Group стремится обеспечивать высокие стандарты в продуктах и ​​услугах, которые она предоставляет своим клиентам и партнерам, и вносить положительный вклад в социально-экономическую среду.

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