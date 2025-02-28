Министр иностранных дел Новой Зеландии нанес визит вежливости Премьер-министру Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Уинстона Питерса, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Новой Зеландии, который находится с официальным визитом в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Монголии.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил удовлетворение тем, что визит заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Новой Зеландии, «третьего соседа», неизменно поддерживающего демократию и развитие Монголии, проходит в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Уинстон Питерс

Он также отметил, что стремится к интенсивному развитию отношений и сотрудничества с третьими соседними странами в рамках внешней политики, подчеркнув важную роль переговоров на высшем уровне и взаимных визитов в развитии двустороннего партнерства и политических отношений, и выразил уверенность, что этот визит откроет новую страницу в двустороннем сотрудничестве и придаст ему важный импульс.

Он подчеркнул, что эффективное управление и система свободного рынка Новой Зеландии служат для нас примером, и что большое внимание и важность уделяется внедрению в Монголию всемирно известных передовых сельскохозяйственных и кооперативных практик страны.

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Уинстон Питерс передал теплые приветствия от премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона и подтвердил приверженность правительства Новой Зеландии развитию взаимовыгодного сотрудничества с Монголией в таких областях, как экономика, сельское хозяйство, образование, окружающая среда и туризм.

Он отметил, что на этот раз посещает Монголию вместе с Уэйном Лэнгфордом, президентом Новозеландского фермерского кооператива, и выразил уверенность, что это внесет реальный вклад в сельскохозяйственное сотрудничество.

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