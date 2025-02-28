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Загрязнение воздуха в центре Баянхонгор вызывает тревогу

CentralAsia (MNG) -  Благодаря ЮНИСЕФ Монголия дети в детском саду № 5 наслаждаются более чистым воздухом, уютными ванными комнатами и здоровой едой! Была проделана превосходная работа по сокращению потерь тепла, вентиляции, контролю качества воздуха в помещении, а также по модернизации кухни и ванных комнат.

Находясь аймаке Баянхонгор, постоянный представитель ООН Яап Ван Хиерден посетил детский сад № 5, чтобы увидеть, как ООН вместе со своими партнерами, такими как KOICA Mongolia и SDC Mongolia, помогли снизить воздействие разрушительного загрязнения воздуха на здоровье и благополучие детей.

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