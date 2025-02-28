Новая Зеландия примет участие в укреплении человеческих ресурсов Монголии

CentralAsia (MNG) - 27 февраля министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс провели официальные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В начале переговоров министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула свою приверженность расширению и развитию отношений и сотрудничества с Новой Зеландией — «третьим соседом», который последовательно поддерживает демократию и развитие Монголии.

Она также подчеркнула, что намерена установить долгосрочное партнерство с Новой Зеландией и расширить сотрудничество, а также что эффективное управление и система свободного рынка в этой стране являются примером для Монголии и важным рычагом для долгосрочного партнерства.

Стороны взаимно отметили, что сельское хозяйство и животноводство являются важными отраслями для наших двух стран и что существует большой потенциал для сотрудничества. Они обсудили возможность обогащения двусторонних отношений экономическим содержанием, включая обмен опытом в области животноводства, исключение ручного труда и внедрение трудосберегающих методов и технологий, увеличение емкости пастбищ и качества сена, повышение продуктивности скота.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Уинстон Питерс выразил удовлетворение тем, что отношения между двумя странами, связанные общими демократическими ценностями, длятся уже 50 лет и продолжают развиваться. Новая Зеландия подтвердила свою готовность увеличить стипендии, предоставляемые Монголии, поделиться своим международно признанным сельскохозяйственным опытом и расширить взаимовыгодное сотрудничество в рамках цели укрепления человеческих ресурсов Монголии.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх пригласила Новую Зеландию принять участие в Улан-Баторском диалоге, миротворческих учениях «Khan Quest» и 17-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 2026 году, которая пройдет в Монголии в 2025 году.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Уинстон Питерс посещает Монголию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх. Визит приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Уинстон Питерс — опытный политик, который 14 раз избирался в парламент: четыре раза от Национальной партии и 10 раз от Первой партии Новой Зеландии, а также уже третий срок занимает пост министра иностранных дел.

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