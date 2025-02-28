Суд во Франции дал восемь месяцев напавшим на российское консульство в Марселе. Москва возмущена мягким приговором

CentralAsia (CA) - Суд в Марселе приговорил к восьми месяцам лишения свободы двух мужчин за нападение на генеральное консульство России, сообщает France Info.

60-летний и 48-летний фигуранты дела (опубликованы только их имена: Жорж и Василь, известно, что они ученые из французского Национального центра научных исследований) были признаны виновными по статьям о порче имущества общеопасным способом и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Осужденные смогут отбывать наказание не в тюрьме, а под домашним арестом с ношением электронного браслета. Также им запрещено владеть оружием в течение следующих пяти лет. Прокуратура требовала для фигурантов дела год тюрьмы.

В генконсульстве России выразили неудовольствие излишне мягким, по мнению дипломатов, решением суда. «Мы абсолютно не согласны с этим решением. Мы рассматриваем это именно как террористический акт», — заявил РИА Новости генеральный консул Станислав Оранский. Он добавил, что дипмиссия подаст против осужденных административный иск.

Нападение на консульство России в Марселе произошло 24 февраля. Двое мужчин бросили на территорию дипмиссии три самодельных взрывных устройства. Два из них взорвались, в результате никто не пострадал, материального ущерба также нет.