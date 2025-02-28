Трамп заявил, что пошлины на импорт из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта. И объявил, что введет дополнительные пошлины на товары из Китая

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается 4 марта ввести отложенные ранее 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из Китая. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social 27 февраля.

Трамп заявил, что на территорию США из Мексики и Канады продолжают поступать наркотики «в очень больших и неприемлемых объемах».

«Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительными 10-процентными пошлинами в этот день», — заявил Трамп.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обещает «немедленный и очень сильный» ответ на тарифы США, передает CBC.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. С ближайшими соседями «тарифная война» так и не развернулась, поскольку лидеры Мексики и Канады смогли договориться об отсрочке, пойдя на ряд уступок после переговоров с американцами.

Оттава, в частности, пообещала реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Власти Мексики, в свою очередь, дали согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США для ужесточения борьбы с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.