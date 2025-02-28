Месяц Рамазан в Узбекистане начнётся 1 марта

CentralAsia (UZ) - Месяц Рамазан в Узбекистане начнётся 1 марта, говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева со ссылкой на Управление мусульман.

В документе отмечается, что священный месяц Рамазан издревле является для народа Узбекистана символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия:

«В стране ведётся масштабная работа по обеспечению свободы совести, бережному сохранению и донесению до будущих поколений ценностей и традиций, олицетворяющих гуманистическую сущность священной религии ислам, укреплению царящей в нашей стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся граждан и лиц с инвалидностью. Подобные благородные деяния особенно ярко отражаются во время священного месяца Рамазан», — отмечается в постановлении.

Ответственным организациям поручено в течение месяца уделить особое внимание:

поддержке инициатив по оказанию помощи нуждающимся людям и стремящейся к знаниям и просвещению молодёжи;

укреплению семейных уз, усилению атмосферы взаимного понимания и доверия в махаллях, а также прославлению таких ценностей, как проявление уважения, милосердия и человечности;

охране окружающей среды, благоустройству священных мест паломничества и поклонения, кладбищ, посадке саженцев, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.