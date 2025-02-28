КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет в Желтом море в рамках проверки ядерного сдерживания

CentralAsia (CA) - Северная Корея осуществила пуск нескольких стратегических крылатых ракет, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По его данным, пуски состоялись в Желтом море в рамках проверки сил ядерного сдерживания КНДР.

За пуском наблюдал лидер республики Ким Чен Ын, он остался удовлетворен результатами учений. «Продолжение проверок надежности и работоспособности компонентов ядерного сдерживания и демонстрация его мощи сами по себе являются ответственным упражнением по сдерживанию войны»,— прокомментировал он.

Первую в 2025 году ракету КНДР запустила 6 января во время визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Ракета пролетела около 1100 км и упала в Японском море. 14 января Северная Корея провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону того же моря. 27 января Пхеньян провел испытание крылатой ракеты подводного базирования.