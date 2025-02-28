Из Казахстана в Кыргызстан под видом растворителя незаконно вывозили бензин, ущерб составил $31 млн

- Казахстан, общество
- 11:41, 28 февраля 2025
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- Обновлено: 11:54, 28 февраля 2025 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Агентством по финансовому мониторингу Казахстана пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан для последующей реализации. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
«Подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов, незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам», - сообщили в АФМ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции «Турксиб» в Жамбыоской области РК задержаны восемь железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ «Кара Май ОйЛ», общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
Всего, по данным АФМ, с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы было экспортировано в Кыргызстан более 102 тыс. тонн ГСМ, предварительный теневой оборот за последние два года составил более 15,5 млрд тенге ($31 млн).
По информации АФМ, задержаны несколько человек. Трое из числа организаторов предприятия объявлены в международный розыск: двое граждан Казахстана - Алексей Попов и Серик Сагындыков, и Рахымжан Ибраимов - из Узбекистана.