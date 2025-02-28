Март в Таджикистане будет прохладным и дождливым

CentralAsia (TJ) - В марте в Таджикистане ожидается прохладная погода с осадками в виде дождя и снега и возможными грозами. В некоторых районах могут наблюдаться сильные порывы ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В долинах Хатлонской области температура будет ниже обычной. Днем в долинах ожидается от 9 до 14 градусов тепла, а ночью – около 2-3 градусов. В предгорьях днем температура будет от 4 до 9 градусов тепла, а ночью – от 2 до 7 градусов мороза. В конце месяца температура может подняться до 20-25 градусов тепла, но будут частые дожди, грозы и сильный ветер до 12-17 м/с.

В Согдийской области температура будет немного ниже нормы. Днем в долинах – от 6 до 11 градусов тепла, ночью – от -4 до +1. В горах днем температура будет от -1 до +4, а ночью – от 6 до 11 градусов мороза. В эти дни также возможны дожди и снег, особенно в горах, а ветер будет достигать 17-22 м/с.

В горных Районах республиканского подчинения и западных районах Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) днем температура будет от 2 до 14 градусов тепла, а ночью – до 8 градусов мороза. В течение месяца ожидается переменная погода с частыми дождями и снегом.

В восточных районах ГБАО температура будет ниже нормы – от 4 до 8 градусов мороза. В начале марта температура будет очень низкой – до -25 градусов ночью, а днем – от -4 до -9 градусов. Во второй половине месяца температура немного повысится – до 0-8 градусов тепла, но ночью будут заморозки до -11 градусов. В этих районах возможен сильный ветер до 15-20 м/с.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения