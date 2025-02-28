экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Холодная и снежная погода сохранится в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 1-3 марта под влиянием циклона на западные регионы и прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег с низовой метелью, на юге, юго-востоке – дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, сильный снег прогнозируется 2 марта на северо-западе, сильные осадки ожидаются 2-3 марта на юге, 3 марта на юго-востоке. Также по республике ожидаются туман, гололед, порывистый ветер.

Ночью на западе, северо-западе, севере страны -8-23°С, на востоке, в центре -10-26°С, на юге -2-15°С, на юго-востоке -3-10°С, в горных районах -12-20°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com