Осадки и морозы. Какая погода ждет узбекистанцев в выходные

CentralAsia (UZ) - В выходные в Узбекистане сохранится прохладная погода, местами ожидаются осадки и усиление ветра, возможен туман. Температура немного повысится, но в северо-западных регионах республики снова похолодает.

По прогнозам Узгидромета, сегодня по территории Узбекистана сохранится относительно холодная погода. Температура в дневные часы составит 3 – 8 градусов тепла.

По Каракалпакстану, Хорезмской области местами пройдет снег; по Бухарской, Навоийской областям возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. По остальной территории республики сохранится погода без осадков.

В субботу 1 марта по большей части территории республики без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди и снег.

В воскресенье 2 марта осадки ожидаются по большинству областей республики, за исключением Ферганской долины. По центральным областям и югу республики осадки возможны во второй половине дня.

Температура воздуха в субботу и воскресенье по большей части территории повысится на 2 – 3 градуса, но по-прежнему будет оставаться ниже нормальных значений.

По северо-западным и пустынным районам республики за счет вторжения новой порции холода температура воздуха начнет постепенно понижаться и в воскресенье составит по Каракалпакстану и Хорезмской области ночью 7 – 12 градусов мороза, днем 3 градуса мороза – 2 градуса тепла.

По Бухарской, Навоийской областям ночью 2 градуса мороза – 3 градуса тепла, днем 0 – 5 градусов тепла.

В отдельных районах республики возможен туман.

Ветер 7 – 12 метров в секунду, 28 февраля и 2 марта местами с усилением до 15 – 20 метров в секунду.

В Ташкенте 28 февраля и 1 – 2 марта будет наблюдаться преобладание сухой погоды, лишь вечером 2 марта возможны осадки с усилением ветра до 10-12 метров в секунду. Температура 28 февраля 6 – 8 градусов тепла, 1 – 2 марта – 8 – 10 градусов тепла. Преобладающая температура ночью 1 градус мороза – 2 градуса тепла.