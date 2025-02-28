Китай решительно выступает против угрозы введения пошлин со стороны США и обещает защищать свои интересы

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CentralAsia (CA) - КНР решительно выступает против угрозы США ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая, под предлогом проблем, связанных с фентанилом, заявило в пятницу Министерство торговли страны, передает «Синьхуа».

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что с 4 марта в отношении Пекина будут введены дополнительные пошлины в размере 10%.

Представитель китайского ведомства заявил, что если Соединенные Штаты продолжат упорствовать, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов.

Заявив, что Китай принял к сведению действия США, представитель отметил, что Китай неоднократно заявлял, что одностороннее введение дополнительных пошлин нарушает правила ВТО и подрывает многостороннюю торговую систему.

Представитель сообщил, что Китай является одной из стран с самой строгой политикой контроля над наркотиками и самым высоким уровнем правоприменения в мире. Китай активно инициировал международное сотрудничество в области контроля над наркотиками, в том числе с Соединенными Штатами.

Однако Соединенные Штаты неоднократно игнорировали объективные факты и ранее ввели дополнительные 10-процентные пошлины на Китай, используя аналогичный предлог, а теперь угрожают ввести еще больше пошлин.

Представитель компании заявил, что такие действия являются прямым перекладыванием вины, что не только не способствует решению собственных проблем, но и может увеличить нагрузку на американские предприятия и потребителей, одновременно подрывая стабильность глобальных цепочек поставок.

Представитель добавил, что Китай надеется, что американская сторона не повторит своих ошибок и быстро вернется на правильный путь разрешения разногласий путем равноправного диалога.