Мессенджер WhatsApp стал доступен в Туркменистане без VPN, - Turkmen.news

CentralAsia (TM) - Мессенджер WhatsApp стал открываться в Туркменистане без VPN. Об этом сообщает Turkmen.news.

Первые сигналы о разблокировке популярного мессенджера издание получило 23 февраля из Ашхабада, спустя пару суток послабления заметили в Дашогузе и других регионах Туркменистана. Как долго доступ к WhatsApp будет свободным, неизвестно.

До лета 2024 года в стране заблокированными были три четверти мирового интернета — 3 млрд IP-адресов. В июле 2024 года они внезапно стали доступны, но с конца декабря блокировка веб-ресурсов возобновилась.

В Туркменистане заблокировано большинство социальных сетей и мессенджеров, образовательные и профессиональные платформы, некоторые антивирусы и игры. Их можно открыть только с помощью VPN-сервисов, которые тоже регулярно попадают под блокировку.