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Воздушные силы ВСУ: В ночь на пятницу Украину атаковали 208 беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В ночь на пятницу российские военные атаковали Украину 208 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами, сообщили Воздушные силы Украины.

Из них 97 беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий), уточнили украинские военные.

Еще 107 дронов удалось сбить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Что случилось с еще четырьмя дронами в сообщении Воздушных сил Украины не уточняется. Но отмечается, что в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Николаевская и Запорожская области.

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