Мексика экстрадирует в США 29 наркобаронов

CentralAsia (CA) - Вчера, 27 февраля, Мексика передала США 29 наркобаронов, которые были приговорены за руководство наркокартелями, убийства и другие преступления или обвиняются в них. Среди них как лидеры старых наркокартелей, находившиеся за решеткой несколько десятков лет, так и руководители современных группировок, ввозящих в США фентанил.

Как пишут американские СМИ, решение о такой масштабной экстрадиции может быть частью переговоров между Мексикой и США по поводу повышения пошлин. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал повысить пошлины на товары из Мексики, в том числе обвиняя ее власти в недостаточной борьбе с нелегальной миграцией и наркоторговлей.

В числе прочих в США был экстрадирован Рафаэль Каро Кинтеро, который находится в розыске с 1985 года, когда он предположительно убил агента американского Управления по борьбе с наркотиками. Также в США экстрадировали Антонио Осегеру Сервантеса — брата Немесио Осегеру Сервантеса, главы так называемого картеля нового поколения «Халиско» и одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики. США обещают $15 млн за информацию, которая поможет задержать его. Также были экстрадированы высокопоставленные участники еще нескольких группировок, в том числе крупнейшего в Мексике «Картеля Синалоа».