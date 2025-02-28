В Китае казнили женщину, похитившую 17 детей

CentralAsia (CA) - Народный суд средней ступени китайского города Гуйян в провинции Гуйчжоу привел в исполнение смертный приговор в отношении 61-летней Юй Хуаин, обвиняемой в торговле детьми, сообщила прокуратура КНР. Согласно материалам дела, китаянка похитила и продала как минимум 17 детей.

К смертной казни Юй Хуаин приговорили в октября 2024 года. После оглашения приговора она заявила, что не признает вину и попыталась обжаловать приговор. Суд постановил отклонить ее апелляцию и оставить решение в силе.

Юй Хуаин уже была осуждена за торговлю детьми. В 2004 году ее задержали во время совершения преступления, но ей удалось выдать себя за другого человека. Тогда суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, но в 2009 году ее срок был сокращен на три года.

В 2022 году Ян Нюхуа, которую китаянка похитила в 1995 году, подала на нее в суд. В результате следственных мероприятий удалось раскрыть всю преступную сеть Юй Хуаин. Изначально ее обвиняли в похищении и продаже 11 детей. В октябре 2024 года власти установили, что ее жертвами были по меньшей мере 17 человек.