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Государственный долг Узбекистана превысил отметку $40 млрд

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на конец 2024 года государственный долг Узбекистана едва не достиг отметки $40,2 млрд, что составляет 35% валового внутреннего продукта страны. Такие сведения содержатся в отчетности Министерства экономики и финансов республики.

Как уточнили в ведомстве, на внешний долг приходится $33,7 млрд, на внутренний — около $6,5.

Причем основная часть внешнего долга номинирована в иностранной валюте. И почти вся его сумма — это долгосрочные заимствования, лишь $96 млн Узбекистану следует погасить в течение одного года.

Из отчета Минфина также следует, что около $18 млрд госдолга относятся к займам и кредитам с фиксированной процентной ставкой, $15,6 — с переменной ставкой и только $138 млн — к беспроцентным.

В конце 2023 года государственный долг республики составлял $34,9. Следовательно за год показатель вырос более чем на $5 млрд.

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