Зеленский не извинился за перепалку с Трампом, но считает, что «их отношения можно спасти»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский не стал извиняться за перепалку с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете, но заявил в интервью Fox News, что их отношения можно спасти.

Встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом Дж. Д. Вэнсом в пятницу вылилась в перебранку в Белом доме. Украинский президент отправился в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Трампом после того, как главнокомандующий заявил, что мирные переговоры о прекращении войны между Украиной и Россией находятся на завершающей стадии.

«Господин президент, считаете ли вы, что ваши отношения с Дональдом Трампом после сегодняшнего дня могут быть спасены?» — спросил Зеленского ведущий политических новостей Fox News Брет Байер.

«Да, конечно, потому что это отношения больше, чем двух президентов. Это исторические отношения, крепкие отношения между нашими народами, и именно поэтому я всегда начинал... благодарить ваш народ от нашего народа», — сказал Зеленский.

«Конечно, я благодарен президенту и, конечно, Конгрессу, но прежде всего вашему народу. Ваш народ помог спасти наш народ... мы очень хотели иметь все эти прочные отношения, и там, где это было необходимо, мы их получим», - добавил он.

Зеленский сказал, что он «не уверен, что мы сделали что-то плохое», когда его спросили о перепалке, но признал, что эта ссора была «плохой для обеих сторон».

«Я просто хочу быть честным, и я просто хочу, чтобы наши партнеры правильно поняли ситуацию, и я хочу все правильно понять. Это касается нас, чтобы не потерять нашу дружбу», — сказал он позже.

Когда Байер спросил, считает ли Зеленский, что конфронтация была заранее спланирована, украинский лидер подчеркнул, что не знает. Вместо этого он сказал, что это «просто была действительно сложная ситуация, потому что мы были очень открытыми, очень прямыми».

Обмен мнениями в Овальном кабинете привел к отмене пресс-конференции, снятию с повестки дня сделки по минералам и просьбе Трампа к президенту Украины покинуть страну.