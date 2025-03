Илон Маск считает, что нужно проверить помощь, оказанную Украине

CentralAsia (CA) - Пришло время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, отправленных на Украину. Об этом написал бизнесмен и глава департамент эффективности госуправления Илон Маск в своем аккаунте в X.

Он написал это после перепалки президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Time to find out what really happened to the hundreds of billions of dollars sent to Ukraine …