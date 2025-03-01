В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

CentralAsia (CA) - В субботу в Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента республики. Об этом пишет «Интерфакс».

На пост президента претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в состоявшемся 15 февраля первом туре — вице-президент Бадра Гунба (46,38%) и экс-министр экономики, лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба (36,92%).

Избирательные участки в республике будут открыты с 8:00 до 20:00. На территории России будут работать два избирательных участка - в Москве и Черкесске.

Как сообщил журналистам председатель ЦИК Дмитрий Маршан, избранным во втором туре считается кандидат, получивший в совокупности большее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату и числу голосов, поданных «против всех».

Повторное голосование считается состоявшимся, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Всего в списках избирателей - 143 960 человек.

21 февраля Гунба и Ардзинба подписали соглашение об обеспечении прозрачной избирательной кампании, а также подтвердили взаимное стремление к укреплению отношений с Россией.

Кандидаты обязались не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что в преддверии второго тура выборов президента республики будет усилена охрана ЦИК и избирательных участков. По его словам, около 900 сотрудников было задействовано в охране общественного порядка в день голосования 15 февраля, а 1 марта охранять правопорядок будут более тысячи сотрудников милиции.

Он сообщил, что в Москву и Черкесск, где будут открыты участки для голосования, также будут направлены сотрудники МВД Абхазии.

Досрочные выборы главы республики проводятся из-за политического кризиса, возникшего в республике в конце прошлого года.

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября на фоне четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе президентскую администрацию. Причиной начала протестов стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагало строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение - президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания, парламент в свою очередь назначает досрочные выборы главы республики.