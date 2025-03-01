От -15 до +20 градусов прогнозируют в марте в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Синоптики обещают, что в первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте по прогнозам будет больше нормы, на большей части страны и около нормы в юго-западной, южной части Казахстана.

Погода в марте ожидается весьма изменчивой, морозные дни будут чередоваться теплыми, в северных регионах стоит ожидать зимних метелей. В марте прогнозируется дождь и мокрый снег, усиление ветра, туман и гололед.

В первой декаде марта температура воздуха будет повышаться на большей части территории страны ночью от -12...-20 градусов, в центре, на востоке страны от -15 градусов. Днем от -3 до +5 градусов.

В южных регионах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2...-10 до 0...+8 градусов ночью, днем от -2 до +15 градусов. В Туркестанской области до +15...+20 градусов.

В конце декады небольшое понижение температурного фона прогнозируется на всей территории Казахстана:

- в северной половине ночью до -3...-8, днем до 0...-5 градусов;

- в южной половине ночью до -5...+2, днем до +3..+10 градусов.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха:

- в северной половине ночью от -10 до +3 градусов, днем от -13 до +10 градусов;

- в южной половине ночью от -5 до +10, днем от +8 до +20 градусов.

В третьей декаде марта на большей части страны прогнозируется колебание температуры ночью от -5 до 10 градусов, днем от +5 до +20 градусов.

На севере, северо-западе страны ночью от -5 до 0 градусов, днем от -5 до +10 градусов.

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