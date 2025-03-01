Государственный долг Узбекистана составил 40,19 млрд долларов

CentralAsia (UZ) - На конец 2024 года государственный долг Узбекистана составил 40 млрд 199 млн долларов или 35% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов Узбекистана.

На внешний долг приходится 33 млрд 720 млн долларов (84%), на внутренний — около 6 млрд 479 млн долларов (15%).

Инди-каторы 1-квартал 2024 2-квартал 2024 3-квартал 2024 4-квартал 2024 млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 35,349 100% 37,235 100% 39,079 100% 40 199 100% В процентах от ВВП 31,7% 33,3% 35.0% 35.0% ВНЕШНИЙ ДОЛГ 29,464 83% 30,905 83% 32 222 82% 33,720 84% Соотношение к ВВП 26,4% 27,7% 28,8% 29,3% 1.1 по фиксированной процентной ставке 15,210 43% 16,595 45% 17,302 44% 17,938 45% по переменной процентной ставке 14,062 40% 14 133 38% 14,750 38% 15,643 39% беспроцентный 192 1% 178 0% 170 0% 138 0% 1.2 номинированные в национальной валюте 535 2% 604 2% 570 1% 561 1% номинированные в иностранной валюте 28,929 82% 30 301 81% 31,652 81% 33 159 82% 1.3 короткий срок 50 0% 38 0% 25 0% 0 0% долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года 279 1% 191 1% 135 0% 96 0% долгосрочный, погашаемый более чем через год 29 135 82% 30,677 82% 32,062 82% 33,624 84% II ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 5,885 17% 6 330 17% 6,857 18% 6 479 16% Соотношение к ВВП 5.3% 5.7% 6.1% 5.6% 2.1 по фиксированной процентной ставке 3,985 11% 4,929 13% 5 360 14% 5 136 13% по переменной процентной ставке 253 1% 238 1% 227 1% 103 0% беспроцентный 1,647 5% 1 162 3% 1 270 3% 1 240 3% 2.2 номинированные в национальной валюте 2 478 7% 2 771 7% 3 346 9% 3,081 8% номинированные в иностранной валюте 3,407 10% 3,559 10% 3 510 9% 3,398 8% 2.3 короткий срок 469 1% 830 2% 1 367 3% 1 155 3% долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года 1 254 4% 1,643 4% 1,314 3% 1 311 3% долгосрочный, погашаемый более чем через год 4 162 12% 3,857 10% 4 177 11% 4 012 10%