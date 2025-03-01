Государственный долг Узбекистана составил 40,19 млрд долларов
- Узбекистан, экономика
- 18:39, 01 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - На конец 2024 года государственный долг Узбекистана составил 40 млрд 199 млн долларов или 35% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов Узбекистана.
На внешний долг приходится 33 млрд 720 млн долларов (84%), на внутренний — около 6 млрд 479 млн долларов (15%).
|Инди-каторы
|1-квартал 2024
|2-квартал 2024
|3-квартал 2024
|4-квартал 2024
|млн долл.
|в % от общего числа
|млн долл.
|в % от общего числа
|млн долл.
|в % от общего числа
|млн долл.
|в % от общего числа
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
|35,349
|100%
|37,235
|100%
|39,079
|100%
|40 199
|100%
|В процентах от ВВП
|31,7%
|33,3%
|35.0%
|35.0%
|ВНЕШНИЙ ДОЛГ
|29,464
|83%
|30,905
|83%
|32 222
|82%
|33,720
|84%
|Соотношение к ВВП
|26,4%
|27,7%
|28,8%
|29,3%
|1.1
|по фиксированной процентной ставке
|15,210
|43%
|16,595
|45%
|17,302
|44%
|17,938
|45%
|по переменной процентной ставке
|14,062
|40%
|14 133
|38%
|14,750
|38%
|15,643
|39%
|беспроцентный
|192
|1%
|178
|0%
|170
|0%
|138
|0%
|1.2
|номинированные в национальной валюте
|535
|2%
|604
|2%
|570
|1%
|561
|1%
|номинированные в иностранной валюте
|28,929
|82%
|30 301
|81%
|31,652
|81%
|33 159
|82%
|1.3
|короткий срок
|50
|0%
|38
|0%
|25
|0%
|0
|0%
|долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года
|279
|1%
|191
|1%
|135
|0%
|96
|0%
|долгосрочный, погашаемый более чем через год
|29 135
|82%
|30,677
|82%
|32,062
|82%
|33,624
|84%
|II
|ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ
|5,885
|17%
|6 330
|17%
|6,857
|18%
|6 479
|16%
|Соотношение к ВВП
|5.3%
|5.7%
|6.1%
|5.6%
|2.1
|по фиксированной процентной ставке
|3,985
|11%
|4,929
|13%
|5 360
|14%
|5 136
|13%
|по переменной процентной ставке
|253
|1%
|238
|1%
|227
|1%
|103
|0%
|беспроцентный
|1,647
|5%
|1 162
|3%
|1 270
|3%
|1 240
|3%
|2.2
|номинированные в национальной валюте
|2 478
|7%
|2 771
|7%
|3 346
|9%
|3,081
|8%
|номинированные в иностранной валюте
|3,407
|10%
|3,559
|10%
|3 510
|9%
|3,398
|8%
|2.3
|короткий срок
|469
|1%
|830
|2%
|1 367
|3%
|1 155
|3%
|долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года
|1 254
|4%
|1,643
|4%
|1,314
|3%
|1 311
|3%
|долгосрочный, погашаемый более чем через год
|4 162
|12%
|3,857
|10%
|4 177
|11%
|4 012
|10%
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