экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Государственный долг Узбекистана составил 40,19 млрд долларов

CentralAsia (UZ) -  На конец 2024 года государственный долг Узбекистана составил 40 млрд 199 млн долларов или 35% ВВП. Такие данные опубликовало Министерство финансов Узбекистана.

На внешний долг приходится 33 млрд 720 млн долларов (84%), на внутренний — около 6 млрд 479 млн долларов (15%).

Инди-каторы 1-квартал 2024 2-квартал 2024 3-квартал 2024 4-квартал 2024
млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа млн долл. в % от общего числа
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 35,349 100% 37,235 100% 39,079 100% 40 199 100%
В процентах от ВВП 31,7% 33,3% 35.0% 35.0%
ВНЕШНИЙ ДОЛГ 29,464 83% 30,905 83% 32 222 82% 33,720 84%
Соотношение к ВВП 26,4% 27,7% 28,8% 29,3%
1.1 по фиксированной процентной ставке 15,210 43% 16,595 45% 17,302 44% 17,938 45%
по переменной процентной ставке 14,062 40% 14 133 38% 14,750 38% 15,643 39%
беспроцентный 192 1% 178 0% 170 0% 138 0%
1.2 номинированные в национальной валюте 535 2% 604 2% 570 1% 561 1%
номинированные в иностранной валюте 28,929 82% 30 301 81% 31,652 81% 33 159 82%
1.3 короткий срок 50 0% 38 0% 25 0% 0 0%
долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года 279 1% 191 1% 135 0% 96 0%
долгосрочный, погашаемый более чем через год 29 135 82% 30,677 82% 32,062 82% 33,624 84%
II ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 5,885 17% 6 330 17% 6,857 18% 6 479 16%
Соотношение к ВВП 5.3% 5.7% 6.1% 5.6%
2.1 по фиксированной процентной ставке 3,985 11% 4,929 13% 5 360 14% 5 136 13%
по переменной процентной ставке 253 1% 238 1% 227 1% 103 0%
беспроцентный 1,647 5% 1 162 3% 1 270 3% 1 240 3%
2.2 номинированные в национальной валюте 2 478 7% 2 771 7% 3 346 9% 3,081 8%
номинированные в иностранной валюте 3,407 10% 3,559 10% 3 510 9% 3,398 8%
2.3 короткий срок 469 1% 830 2% 1 367 3% 1 155 3%
долгосрочный, полностью восстанавливаемый в течение одного года 1 254 4% 1,643 4% 1,314 3% 1 311 3%
долгосрочный, погашаемый более чем через год 4 162 12% 3,857 10% 4 177 11% 4 012 10%
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com