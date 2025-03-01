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Трамп официально объявит английский государственным языком США, - «Голос Америки»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Дональд Трамп подпишет указ, впервые в истории США объявляющий английский язык официальным языком страны, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на представителя Белого дома.

Сроков подписания указа он не назвал. Первым о готовящемся указе сообщило издание Wall Street Journal.

Государственный язык США никогда законодательно не фиксировался на федеральном уровне. Лишь в некоторых штатах он объявлен официальным языком.

Противодействие президента Трампа нелегальной иммиграции было отличительной чертой обеих его избирательных кампаний. Трамп подчеркивает значение английского языка в общественной жизни.

В ходе своей первой президентской кампании Трамп упрекал соперника-республиканца Джеба Буша за то, что в ходе предвыборной борьбы тот использовал не только английский язык. Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, он напомнил, что что «мы – нация, говорящая по-английски».

По данным ProEnglish – организации, выступающей за признание английского государственным языком США, сегодня он признается таковым в 32 штатах.

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