Казахстанский конькобежец с рекордом стал бронзовым призером этапа Кубка мира
CentralAsia (KZ) - Евгений Кошкин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды), передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК.
Спортсмен стал третьим на дистанции 500 метров. Он на финише показал 34,30. Данное время стало личным рекордом спортсмена.
Победу одержал Еннинг Де Бо (Нидерланды) - 34,18. Вторым стал Джордан Штольц из США - 34,27.
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