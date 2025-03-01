В Казахстане грузовик столкнулся с поездом, с рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов
- Казахстан, происшествия
- 13:30, 01 марта 2025
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CentralAsia (KZ) - В Атырауской области грузовик столкнулся с поездом, сообщает «Информбюро» со ссылкой на национальную компанию «Қазақстан темір жолы».
1 марта в 10.20 на железнодорожном переезде станции Тендык по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов.
В 2024 году на железнодорожных переездах произошло 28 дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения.
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