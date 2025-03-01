В течение месяца улицы возле мечетей Ташкента будут закрывать с 18:00 до 00:00

CentralAsia (UZ) - В период месяца Рамазан ежедневно с 18:00 до 00:00 улицы возле ряда мечетей в Ташкенте будут перекрывать для движения транспорта в связи с проведением вечерней молитвы, сообщила gazeta.uz со ссылкой на ГУВД.

Список улиц:

Мирзо-Улугбекский район:

мечеть Тепамасжид: от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.

Бектемирский район:

мечеть Алибек: от улицы М. Авезова до улицы Хусайна Байкаро.

Яшнабадский район:

мечеть Ислом-ота: от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;

мечеть Али ибн Абу Толиб: от улицы Чулпон до улицы Салохият.

Мирабадский район:

мечеть Валиходжа угли Норходжа: от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод;

мечеть Куйлик-ота: от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.

Сергелийский район:

мечеть Маруф ота: от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа;

мечеть Нугайкургон: от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.

Яккасарайский район:

мечеть Усмон бин Маъзум: от перекрёстка МКАД — Файзли Ташкент до перекрёстка МКАД — Кушбеги;

мечеть Яккасарай: от перекрёстка Шота Руставели — Яккасарай до перекрёстка Яккасарай — Боги Бустон;

мечеть Ракат: от улицы Ж.Шоший до улицы Аския.

Янгихаётский район:

мечеть Ниёзмат-ота: от перекрёстка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.

Шайхонтахурский район:

мечеть Шайх Зайниддин (Кукча): от перекрёстка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрёстка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;

мечеть Камолон: от перекрёстка Бунёдкор — Камолон до перекрёстка 2-проезд Камолон — Устазода.

Алмазарский район:

мечеть Хастимом: от перекрёстка Нурафшан — Корасарай до перекрёстка Карасарай — Абдулла Кадирий;

мечеть Исломобод: от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшон — Сагбан;

мечеть Дустджанбай (Сулола): от перекрёстка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрёстка Келес йули — Норазтепа.

Юнусабадский район:

мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар): по улице Богишамол до улицы Шивли.

Учтепинский район:

мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани): от кругового движения Катта Кани до перекрёстка улиц Лутфий — Катта Хирмонтепа;

мечеть Хазрати Али: от перекрёстка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.

Чиланзарский район:

мечеть Новза: вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;

мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф: от перекрёстка Аль Харезми — Гавхар до улицы Согалли ота;

мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар): от улицы Аль Харезми до улицы Катта Хирмонтепа.

Движение специальных транспортных средств по данным улицам разрешается, отмечается в сообщении.