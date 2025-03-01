В течение месяца улицы возле мечетей Ташкента будут закрывать с 18:00 до 00:00

- Узбекистан, общество
- 13:42, 01 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - В период месяца Рамазан ежедневно с 18:00 до 00:00 улицы возле ряда мечетей в Ташкенте будут перекрывать для движения транспорта в связи с проведением вечерней молитвы, сообщила gazeta.uz со ссылкой на ГУВД.
Список улиц:
Мирзо-Улугбекский район:
мечеть Тепамасжид: от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
мечеть Алибек: от улицы М. Авезова до улицы Хусайна Байкаро.
Яшнабадский район:
мечеть Ислом-ота: от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;
мечеть Али ибн Абу Толиб: от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
мечеть Валиходжа угли Норходжа: от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод;
мечеть Куйлик-ота: от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
мечеть Маруф ота: от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа;
мечеть Нугайкургон: от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.
Яккасарайский район:
мечеть Усмон бин Маъзум: от перекрёстка МКАД — Файзли Ташкент до перекрёстка МКАД — Кушбеги;
мечеть Яккасарай: от перекрёстка Шота Руставели — Яккасарай до перекрёстка Яккасарай — Боги Бустон;
мечеть Ракат: от улицы Ж.Шоший до улицы Аския.
Янгихаётский район:
мечеть Ниёзмат-ота: от перекрёстка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.
Шайхонтахурский район:
мечеть Шайх Зайниддин (Кукча): от перекрёстка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрёстка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач;
мечеть Камолон: от перекрёстка Бунёдкор — Камолон до перекрёстка 2-проезд Камолон — Устазода.
Алмазарский район:
мечеть Хастимом: от перекрёстка Нурафшан — Корасарай до перекрёстка Карасарай — Абдулла Кадирий;
мечеть Исломобод: от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшон — Сагбан;
мечеть Дустджанбай (Сулола): от перекрёстка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрёстка Келес йули — Норазтепа.
Юнусабадский район:
мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар): по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани): от кругового движения Катта Кани до перекрёстка улиц Лутфий — Катта Хирмонтепа;
мечеть Хазрати Али: от перекрёстка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
мечеть Новза: вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса;
мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф: от перекрёстка Аль Харезми — Гавхар до улицы Согалли ота;
мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар): от улицы Аль Харезми до улицы Катта Хирмонтепа.
Движение специальных транспортных средств по данным улицам разрешается, отмечается в сообщении.