Глава Миссии наблюдателей от СНГ встретился с первым замглавы МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Встреча главы миссии наблюдателей от СНГ Леонида Анфимова с первым заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан Насредином Исматулло состоялась 28 февраля 2025 года в Душанбе.

Стороны обсудили ход мониторинга подготовки и проведения выборов депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и вопросы взаимодействия миссии с Министерством иностранных дел.

«Мы всегда рады видеть у нас в стране наших друзей из государств Содружества. Уверен, что выборы в Таджикистане пройдут прозрачно и демократично, а международным наблюдателям будут оказаны всесторонняя помощь и поддержка», – отметил в ходе встречи Насредин Исматулло.

В свою очередь Леонид Анфимов рассказал о работе миссии, отметив, что ее деятельность будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Таджикистана, документами, принятыми в рамках Содружества, а также принципами политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства.

«Нынешние выборы в Таджикистане представляют большой интерес для всех стран СНГ. Это важнейшее политическое событие в жизни государства, которое во многом определяет какой качественный состав будет у депутатского корпуса. А это, в свою очередь, определит то, насколько легко будет работать президенту с законодательной ветвью власти», – поделился своим мнением Леонид Анфимов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей повестке Содружества, основным направлениям сотрудничества в период председательства Таджикистана. Отдельной темой беседы стало обсуждение очередного заседания Совета глав правительств СНГ, проведение которого запланировано на июнь 2025 года в Душанбе.

Выборы в нижнюю палату Маджлиси намояндагон парламента Таджикистана пройдут 2 марта 2025 года.

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