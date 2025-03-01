Президент Узбекистана провел встречу с зампредседателя правительства России

- Узбекистан, политика
- 13:56, 01 марта 2025
- Просмотров: 354
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 февраля принял делегацию России во главе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.
Как сообщила пресс-служба президента РУз, были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита лидера России в Узбекистан в мае прошлого года.
Особое внимание уделено наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.
Подчеркнута важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.