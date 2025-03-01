Президент Узбекистана провел встречу с зампредседателя правительства России

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 февраля принял делегацию России во главе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита лидера России в Узбекистан в мае прошлого года.

Особое внимание уделено наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.

Подчеркнута важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.